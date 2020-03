Flere personer var til stede i en lejlighed på Motalavej, da der blev affyret flere skud ind gennem vinduet.

To mænd er blevet varetægtsfængslet til 16. april efter en skudepisode i Korsør den 8. marts.

Det oplyser politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet sigter de to for drabsforsøg, men dommeren valgte at varetægtsfængsle dem på en mistanke om, at de er skyldige i at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Flere personer var til stede i en lejlighed på Motalavej, da der udefra blev affyret flere skud ind gennem lejlighedens vindue.

Mandag fik politiet tilsyneladende et gennembrud i sagen, da de to mænd blev anholdt.

Tirsdag formiddag skulle de fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

- Men det måtte i første omgang udskydes, da den ene af de sigtede blev dårlig, fortæller Kim Kliver.

Ud på eftermiddagen lykkedes det så at afholde grundlovsforhøret.

I en pressemeddelelse mandag fortalte Kim Kliver, at politiet har efterforsket sagen intensivt og indhentet materiale fra overvågningsvideoer samt afhørt en række vidner.

- Vi ved fra vores tilstedeværelse i området, at denne skudepisode har gjort mange personer utrygge. Vi er derfor tilfredse med, at vi nu har kunnet anholde og sigte to personer for drabsforsøg, udtalte han.

Politiinspektøren kan ikke udelukke, at der vil komme flere anholdelser i sagen.

