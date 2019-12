To mænd ville indsmugle 156 kilo hash i juni. Den ene forsøgte at flygte i bil fra politiet ved grænsen.

To danske statsborgere forsøgte i sommer at smugle 156 kilo hash ind i Danmark, men politiet fik fat på dem ved grænsen, og torsdag blev de så dømt ved Retten i Sønderborg.

Den ene mand, der er 35 år, er idømt to års fængsel. Den anden, der er 36 år, fik to år og otte måneders fængsel.

Det er specialenheden Udlændingekontrolafdeling Vest, som snuste sig frem til de to smuglere i sommeren 2019.

Specialenheden bekæmper grænseoverskridende kriminalitet ved grænsen til Tyskland og samarbejder tæt med det tyske politi.

Da politiet fik nys om de to mænds forehavende, anholdt de først den 35-årige mand ved grænsen i Padborg 6. juni. Han havde dog ikke den store mængde hash med i bilen.

Den kom først senere på dagen, da den 36-årige forsøgte at køre over grænsen. Politiet vinkede ham ind til kontrol, men det ønskede han ikke. Han gassede derfor op og kørte over grænsen.

Politiet eftersatte ham og fik ham stoppet kort inde i Padborg med den store last hash.

Ud over straffen for indsmugling er han også dømt for den række af færdselsforseelser, der fulgte med, da han forsøgte at flygte fra politiet. Politiet fandt også skarp ammunition i bilen.

Han erkendte forsøget på indsmugling og modtog dommen. Den 35-årige nægtede og har anket dommen. De har begge siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen i juni.

