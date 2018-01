20-årig blev onsdag såret af skud i Kalundborg. Nu er to mænd blevet anholdt.

Kalundborg. To mænd fra henholdsvis Roskilde og Kalundborg er anholdt og sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Kalundborg onsdag aften.

Mændene bliver fredag stillet for en dommer med krav om fængsling, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 20.11 onsdag aften. Herefter rykkede ordensmagten ud til Sct. Olai-bebyggelsen, hvor skudepisoden var fundet sted.

Politiet traf kort efter en 20-årig mand, der var ramt af skud. Han var i følgeskab med flere venner.

Ifølge de første oplysninger i sagen ankom den forurettede og nogle venner til Klosterparken kort før skyderiet.

Her stødte de sammen med en gruppe unge, hvoraf den ene skød mod den 20-årige. Herefter forsvandt gruppen fra stedet.

Ofret blev opereret i løbet af natten til torsdag og er nu i stabil tilstand.

Manden fra Roskilde er 33 år. Han blev anholdt torsdag klokken 19.15. Manden fra Kalundborg er 28 år og blev anholdt godt to timer senere.

Ifølge politiet foregik begge anholdelser uden dramatik.

/ritzau/