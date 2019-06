Tirsdag aften har et skyderi fundet sted ved Sennepshaven i Herlev.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for B.T.

Omkring klokken 21.00 oplyser politiet på Twitter, at to mænd er afgået ved døden som følge af skyderiet.

Tidligere på aftenen lød meldingen på, at en mand var afgået ved døden, og at en anden var i særdeles kritisk tilstand. Han var dog så hårdt såret, at han sidenhen er afgået ved døden.

En person er blevet tilbageholdt i forbindelse med skyderiet.

Politiet er fortsat massivt til stede omkring Sennepshave. Både i forbindelse med efterforskningen, men også for at skabe tryghed i området.

Københavns Vestegns Politi efterlyser desuden personer, der har set noget i forbindelse med skyderiet.

De vil også gerne høre fra folk, der har foto og eller video fra stedet umiddelbart før og efter skyderiet, der fandt sted klokken 17.50. Ved du noget, som kan hjælpe politiet i deres efterforskning, bedes du kontakte dem på 114.

Politiet efterforsker sagen.

Tidligere på aftenen var Københavns Vestegns Politi sparsomme med oplysninger om skyderiet.

»Vi er ved at danne os et overblik over, hvad det er, der er sket, så jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt,« sagde Brian Munck, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, tidligere til B.T.,

B.T.s mand kunne dog fortælle, at en der på stedet lå en person død på fortovet.

Han fortalte yderligere, at en person er blevet iført håndjern og DNA-dragt.

Ifølge B.T's mand på stedet er en person blevet ført væk i håndjern.

Herefter blev han blev sat i en patruljevogn og kørt væk.

På stedet skulle der også være en bil, der er blevet gennemhullet af skud.

En anden personer skulle ifølge B.T.s mand på stedet været blevet ramt af skuddene. Vedkommende er angiveligt blevet kørt væk i ambulance.

