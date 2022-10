Lyt til artiklen

Træ er, som de fleste efterhånden er bekendt med, eftertragtede i disse tider med en energikrise over os.

Men to mænd tog det til nye højder, da de endte i skænderi om, hvorvidt en 71-årig mand havde ret til at fælde et træ.

Det skriver Skive Folkeblad.

Manden havde fået til opgave at fælde et træ, da en anden mand på 58 år kom kørende og overværede det.

Sidstnævnte mente ikke, at den 71-årige havde ret til at fælde træet, hvorfor et skænderi opstod.

Hele situationen endte med, at den 58-årige kørte grinende fra stedet – men forinden havde han kørt den 71-åriges fod over, hvorefter politiet blev kontaktet.

Politiet har nu sigtet den 58-årige for vold.

Energikrisen har da også været årsag til en stigning i en ny slags kriminalitet, nemlig brændetyveri.

Det har også fået forsikringsselskabet til at opfordre borgere om at sikre sit brænde.