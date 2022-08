Lyt til artiklen

Politiet har stadig ikke fundet de personer, man mener stod bag et gaderøveri i København i april. Nu beder politiet offentligheden om hjælp.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Røveriet blev begået 25. april i Degnestavnen i Københavns Nordvestkvarter.

Her blev en 28-årig mand passet op tidligt om morgenen af to mænd. Med sig havde de en kniv, som den ene mistænkte brugte til at true den 28-årig mand.

De mistænkte gerningsmænd fik udleveret et mindre kontantbeløb og forlod stedet til fods.

Politiet har efterforsket sagen siden april – men er altså ikke kommet nærmere en opklaring, hvorfor man nu deler overvågningsbilleder.

»Vi har nogle gode billeder af de to personer, som vi mistænker for at stå bag røveriet, og vi håber selvfølgelig, at der sidder nogle derude og kan genkende dem. Skulle det være tilfældet, så hører vi meget gerne fra dem,« siger politikommissær Poul Hansen fra Københavns Politi.

Den ene mistænkte. Foto: Københavns Politi Vis mere Den ene mistænkte. Foto: Københavns Politi

Den ene mistænkte beskrives som følgende og kan ses på ovenstående billede:

Mand.

Ca. 180 cm høj.

Almindelig af bygning, lys i huden, sort hår og med dansk accent.

Han var iført en mørk hættetrøje med stort hvidt felt på brystet samt hvide striber på ærmerne. Han havde hvide/lyse bukser på samt hvide sko.

Under røveriet var han iført en såkaldt Guy Fawkes/Anonymous-maske og bar en kniv og en flaske spiritus. På billedet af ham ses elastikken fra masken i panden på ham. Selve masken sidder i nakken under hætten, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Den anden mistænkte. Vis mere Den anden mistænkte.

Den anden mistænkte, som du kan se herover, beskrives som følgende:

Mand.

Ca. 180 cm høj, almindelig af bygning og lys i huden.

Havde en tatovering under venstre øje.

Han var iført en grøn kasket, mørk hættetrøje med ”Christiania”-logo foran. Han havde mørkeblå jeans samt blå/hvide sko på.

Ved du noget om sagen, bedes du kontakte Københavns Politi på telefon 1-1.4