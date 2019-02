To mænd er mistænkt for at stå bag et røveri og en trussel med en kniv i 7-Eleven på Nørrebro Station natten til fredag.

De to gerningsmænd passede en mand op ude foran 7-Eleven. De truede ham med en 5-7 cm lang kniv med blankt blad og frarøvede ham en pakke cigaretter, som han netop havde købt.

Københavns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at identificere de to mænd.

Den første gerningsmand beskrives som:

Gerningsmand A. Foto: Københavns Politi Vis mere Gerningsmand A. Foto: Københavns Politi

Mand

20-25 år

180-185 cm høj og almindelig af bygning

Kort hår og lys hud

Talte dansk og var bevæbnet med kniv

Iført en lys eller beige jakke under røveriet

Den anden gerningsmand beskrives som:

Gerningsmand B. Foto: Københavns Politi Vis mere Gerningsmand B. Foto: Københavns Politi

Mand

20-25 år

175-180 cm

Københavns Politi beder alle, der har informationer i sagen, om at ringe på telefon 1-1-4.