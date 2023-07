Politiet og redningsmandskab er til stede ved kysten i Als i Nordjylland, hvor to mænd er blevet set drive rundt i havet på paddleboards.

Det fortæller Karsten Højrup Kristensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

»De er halvanden til to kilometer uden for kysten, og i en kikkert kan man se, at de sidder på deres paddleboards.« siger han.

De to mænd er henholdsvis 30 og 33 år.

»Vi har ikke været i kontakt med dem, men vi har talt med nogle af deres venner, som sidder inde på land,« fortæller vagtchefen og fortsætter:

»De virker ikke som om, at de er i direkte fare, men der er meldt om kraftigt blæsevejr snart i området, så det er selvfølgelig bekymrende, at de er så langt ude. Vi har rekvireret en helikopter, der snart er fremme.«