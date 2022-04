I byen Sligo i det nordlige Irland har politiet gjort sig to uhyggelig fund.

De har fundet to mænd, der begge er blevet dræbt og lemlæstet i deres hjem.

Det irske politi formoder, at de to mænd er blevet dræbt af en tredje mand, som de hver især har mødt på en online dating-app. Det skriver flere medier heriblandt The Irish Times.

Begge mænd havde ensartede sår på kroppen, men den ene af de to mænd var blevet lemlæstet ekstremt, skriver mediet.

Den ene mand var 59 år gammel, og den anden var 42 år gammel.

Politiet undersøger, om der ligger et homofobisk motiv til grund for forbrydelserne.

Det er en ung mand i begyndelsen af 20’erne, der er blevet varetægtsfængslet efter anholdelsen tirsdag aften i Sligo.

»Vi fortsætter med at efterforske alle omstændigheder i disse sager,« oplyser det irske politi ifølge mediet.

»Vi vil gerne forsikre offentligheden om, at alle modtagne oplysninger vil blive behandlet strengt fortroligt,« oplyser politiet og opfordrer borgere til at henvende sig, hvis de ved noget.