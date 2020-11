Tre mænd blev tirsdag aften ramt af skud nær supermarkedet Meny i Kalundborg – og to af dem er siden afgået ved døden.

Nu kommer politiet med nyt i sagen.

Det er nemlig lykkedes politiet at identificere de tre ofre, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»De tre skudofre er identificeret, og der er tale om tre unge mænd først i 20'erne fra Københavnsområdet, som alle er kendt af politiet. Politiet undersøger nu, hvad de forurettedes ærinde i Kalundborg var, og hvad motivet til skudepisoden kan være,« oplyses det.

De tre unge mænd blev alle skudt kort efter klokken 18.00 i Kalundborg.

Den ene var død, da politi og ambulance nåede frem, mens de to andre er bragt til sygehuset i kritisk tilstand. Den ene af de to indlagte afgik efterfølgende ved døden natten til onsdag på Holbæk Sygehus.

Det tredje offer er endnu indlagt, men er i en stabil tilstand.

I pressemeddelelsen oplyses det, at politiet vil være massivt til stede i området den kommende tid, da der skal foretages tekniske undersøgelser og søgning med hunde:

»Skyderi i det offentlige rum er helt uacceptabelt, og vi sætter alle kræfter ind på at opklare denne alvorlige forbrydelse. Samtidig ligger det os meget på sinde at genoprette trygheden for borgerne i Kalundborg,« siger fungerende politidirektør, Lene Sørensen.

Kort efter, at politiet klokken 18.12 fik en anmeldelse om skyderiet, fik man klokken 18.26 en anmeldelse om en brændende bil på Eskebjergvej i Kalundborg. Politiet vil ikke udelukke, at den kan være brugt ved skyderiet.



Politiet vil meget gerne i kontakt med borgere, som har set noget i forbindelse med skyderiet eller den brændende bil.

'Af hensyn til den videre efterforskning er politiet ikke på nuværende tidspunkt i stand til at give yderligere oplysninger i sagen,' lyder det i pressemeddelelsen.

Du bedes ringe til politiet på telefonnummer 114, hvis du har oplysninger i sagen.