To mænd erkendte i et grundlovsforhør fredag, at de havde 150 kilo hash. De fik straksdom på to års fængsel.

Takket være et tip kunne politiet torsdag anholde to mænd i færd med at flytte 150 kilo hash mellem to biler på en parkeringsplads i Glostrup.

Og der var hurtig afregning. For da mændene fredag blev stillet for en dommer i Retten i Glostrup, var de klar til at tilstå. Derfor kunne de idømmes en straksdom, der lød på to års fængsel.

Dommen får de to på 31 og 49 år for besiddelse af de 150 kilo hash, som skulle videre til andre. Det fortæller anklagerfuldmægtig Magnus Wiik fra Særlig Efterforskning Øst.

- Politiet får nogle oplysninger om, at der sker noget hashhandel ude ved en parkeringsplads ved Bauhaus i Glostrup.

- Så tager politiet derud, og så ser de to personer i to forskellige biler, hvor der bliver flyttet fem papkasser fra den ene bil til den anden, siger Magnus Wiik.

Det viste sig, at der var 30 kilo hash i hver papkasse - altså 150 kilo i alt.

Ved retsmødet fredag erkendte de to mænd, Mark Allan Bardtrum og Thomas Skyum, at de var i besiddelse af de mange kilo, men de ville ikke udpege medgerningsmænd.

- De har selv forklaret, at de har været nogen, som bare skulle hurtigt ind i billedet og transportere det fra A til B, og de så skulle have fået lidt penge for det. Så det er ikke dem, der skummer fløden, siger Magnus Wiik.

De to mænd modtog dommen og blev varetægtsfængslet ved fredagens retsmøde.

