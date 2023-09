Han lå og sov, da de to mænd pludselig stod i hans soveværelse. Snart blev han overdynget med spark og slag.

Før mændene forlod hjemmet i Ringsted, stak de en kniv i brystet på deres offer, der snart svævede mellem liv og død.

Torsdag blev de to mænd dømt ved Retten i Roskilde. Ikke for drabsforsøg, som anklageren ellers gik efter, men for særdeles grov vold.

Og den forbrydelse skal koste 32-årige Ronnie Sommer Beier Benjaminsen og 27-årige Sebastian Theis Nøhr Lind to år og tre måneders fængsel, besluttede nævningetinget.

Mens førstnævnte havde erkendt grov vold, nægtede den 27-årige sig skyldig.

Han har derfor anket dommen i håbet om at blive frifundet i landsretten, mens den 32-årige har anket i forsøget på at få en mildere straf for det blodige overfald, der fandt sted om natten 26. oktober sidste år.

Her brød de to mænd ifølge dommen ind i lejligheden på Anlægsvej i Ringsted, hvor den 43-årige lå og sov.

Snart blev offeret slået og sparket i hovedet og på kroppen. Blandt andet med en stump genstand. Og så blev han stukket i brystet med en kniv, hvilket førte både ribbensbrud og lungelæsion med sig.

Hans liv var i fare, lød det fra politiet, der snart var overalt at finde omkring lejligheden i Ringsted.

Hurtigt kom politiet på sporet af Ronnie Sommer Beier Benjaminsen, men selvom man var i kontakt med hans forsvarer, var han ingen steder at finde.

Derfor blev han 1. november efterlyst offentligt – med navn og billede og en opfordring til at melde sig selv.

En opfordring, den tatoverede mand reagerede på godt tre uger senere.

Her dukkede han en novembermorgen op på en politistation for at melde sig selv. Ved sin side havde han sin forsvarer, og før dagen var omme, var han blevet varetægtsfængslet.

En måned senere blev også Sebastian Theis Nøhr Lind anholdt og fængslet. Og det er han ligesom Ronnie Sommer Beier Benjaminsen stadig.

Retten i Roskilde valgte nemlig torsdag at forlænge deres varetægtsfængsling frem mod ankesagen.

