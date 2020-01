En 43-årig kvinde blev tilbage i september forsøgt voldtaget i Dyrehaven nord for København i forbindelse med lukkefesten på Bakken.

Den ene gerningsmand er ved Retten i Lyngby nu blevet dømt for overfaldet og voldtægtsforsøget, mens den anden gerningsmand er dømt for at filme episoden.

Ifølge lokalavisen Det Grønne Område forklarede de to mænd i retten, at de havde fulgtes rundt med kvinden på Bakken, men gik hver til sit.

Kvinden havde dog en anden historie om, hvad der skete kort efter midnat den 9. september. Hun gik rigtigt nok rundt med de to mænd, men pludselig blev hun taget om munden, trukket ind i et buskads og væltet ned på jorden, hvor en af mændene slog og sparkede hende.

Her skulle han have råbt: 'Skal jeg slå dig ihjel', lagt hende om på maven og trukket bukser og trusser af hende. Imens stod den anden gerningsmand vagt og filmede hende.

Kvinden gjorde dog så meget modstand, at de opgav voldtægtsforsøget og forsvandt.

I Retten i Lyngby var der uenighed blandt domsmændene omkring, hvorvidt de to mænd havde til hensigt at voldtage hende eller blot ydmyge hende.

De endte med at blive dømt 3,5 års fængsel og halvandets års fængsel for voldtægtsforsøg og grov vold mod kvinden. De to mænd ankede dommen. De er varetægtsfængslet, indtil landsretten skal vurdere sagen.