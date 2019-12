I juni sidste år blev tre mænd ramt af skud i Husum. Nu er to mænd dømt for deres roller i skyderiet.

Om aftenen den 20. juni sidste år bragede skuddene løs på Gadelandet i Husum i København.

Fra en bil blev der affyret mindst otte skud med en pistol mod seks unge mænd, der befandt sig i gaden. Tre blev ramt - en i maven, en i benene og en i højre fod.

Tirsdag er en 17-årig dreng ved Retten på Frederiksberg blevet dømt for at affyre skuddene. Retten fandt ham skyldig i seksdobbelt drabsforsøg, våbenbesiddelse og medvirken til at brænde flugtbilen af. Dommen lød på otte års fængsel.

Den 24-årige mand, der kørte bilen, blev dømt for medvirken til besiddelse af våben, og for at have bragt andres liv eller førlighed i fare. Han burde have indset, at den 17-årige ville bringe personer i fare ved at skyde mod dem. Han fik tre og et halvt år fængsel.

De valgte begge at tænke over, om de vil anke dommene til landsretten, og de er fortsat beskyttet af navneforbud.

Anklagemyndigheden havde i anklageskriftet lagt op til, at der skulle dømmes efter den særlige bandeparagraf, men det blev afvist af retten, da skyldspørgsmålet blev afgjort for godt en uge siden.

Straffen på otte års fængsel til den 17-årige var et godt stykke fra de 12 års fængsel og udvisning, som påstanden fra senioranklager Line Steffensen lød.

- Retten lagde blandt andet vægt på, at han kun var 15 år på gerningstidspunktet, forklarer hun.

- Nu vil vi i anklagemyndigheden nærlæse dommen og afgøre, om sagen skal ankes, fortsætter hun.

Motivet til skyderiet står lidt hen i det uvisse. Politiet har tidligere fortalt, at det formentlig drejede sig om et opgør mellem to kriminelle grupper efter tyveri af mere end 100 kilo hash.

- Men vi er under sagen ikke kommet nærmere et motiv, siger senioranklager Line Steffensen.

Fire andre var tiltalt i sagen, men de blev alle frifundet for medvirken til drabsforsøg. De blev dog alle dømt for en række andre forhold i forbindelse med anskaffelsen af flugtbilen, og tre af dem blev dømt for besiddelse af 13 kilo hash.

Dommene lød på mellem fire måneder og et år og fire måneders fængsel. Alle fire modtog deres dom.

/ritzau/