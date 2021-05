To mænd på henholdsvis 39 og 42 år er blevet idømt fængselsstraf for 'særlig groft' bedrageri.

Det skete mandag i Retten i Næstved.

Det grove bedrageri har fundet sted i en periode på en måned – fra 12. oktober til 12. november – i 2020.

Her kontaktede de to mænd en række borgere i den vestsjællandske by Slagelse og omkringliggende byer og udgav sig for at være fra bank eller Nets.

I alt ni gange formåede de to mænd at franarre personer deres betalingskortoplysninger samt kode. Og på den måde lykkedes de med at købe varer eller hæve kontanter for et beløb, der overstiger 118.000 kroner.

Den 39-årige mand modtog ved Retten i Næstved et år og seks måneders fængsel, mens den 42-årige fik et år og fem måneders fængsel. Begge ubetinget, så de skal ind at afsone.

Men det var ikke kun de ni tilfælde, hvor det lykkedes de to mænd at franarre hovedsageligt ældre borgere deres oplysninger, som udløste straffen.

Også i alt 216 forsøg på at franarre ældre borgere deres oplysninger var en del af sagen.

De to mænd har ifølge en pressemeddelelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kun indrømmet delvist, at de stod bag svindlen.

Alligevel valgte de at modtage dommen.

De to forbrydere har desuden siddet fængslet siden 12. november, hvor deres kriminelle foretagender blev bragt til en afslutning.

De skal forblive i fængsel, selvom den ene af de to mænd nedlagde protest.