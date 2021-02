To mænd skal i fængsel efter omfattende svindel mod Lego.

Fyns Stiftstidende skriver, at der er tale om en 42-årig tidligere Lego-ansat og en 41-årig direktør for et fynsk elfirma, der nu står til henholdsvis to år og seks måneder og to år og ni måneders fængsel. Begge domme er ubetingede og blev stadfæstet ved retten i Kolding.

De har svindlet Lego for op mod 17 millioner kroner ved at overfakturere elarbejde på Legos fabrik i Billund gennem flere år.

Den Lego-ansatte, der besad en lederstilling, oprettede ordrer på elarbejde, som enten slet ikke blev udført, eller som ikke kostede det, Lego i sidste ende blev faktureret for.

Det var en anonym whistleblower, der fik færden af svindelnummeret og herefter underrettede politiet.

Det fynske medie skriver, at det især var en mailkorrespondance mellem de to, der afslørede parret, da den ansatte i Lego var utilfreds med sin andel af gevinsten. Hans andel lød på 70 procent, mens den ansatte i El-firmaet fik 30 procent.

Den vedvarende svindel stod på fra 2009 til 2016, men Sydøstjyllands Politi har kun kunnet fremskaffe en mindre andel på knap fem millioner kroner igen.

I retten forklarede direktøren for elfirmaet sig med, at de store pengeoverførsler var betaling for eksternt konsulentarbejde. Ifølge Fyens Stiftstidende ville overførslerne svare til intet mindre end et års fuldtidsarbejde ved siden af beskæftigelsen i Lego-koncernen.

Der har under hele sagen været navneforbud, og det vil blive opretholdt, såfremt de to dømte vælger at anke dommen.