Politiet regnede med, at det skulle efterforske sag om bomber, men fandt frem til svindel med biler i stedet.

Torsdag er to mænd kendt skyldige i dokumentfalsk og groft bedrageri for kloning af ti biler. I sagen var den ene af mændene også tiltalt for at have forsøgt at skaffe komponenter til fjernstyrede bomber.

Det fortæller anklager Rikke Hald.

Begge mænd - Hassan Ben Rehman og Usamah-Ben Rehman - fik to år og tre måneders fængsel. Mændene fik desuden en advarsel om udvisning fra Danmark.

Tiltalen om forsøget på at anskaffe sig bombekomponenter fandt retten forklaringerne fra vidner for usikre til at dømme.

Sagen startede egentlig, da Nordsjællands Politi fik indleveret dele i en blå kasse, som indeholdt dele, der fik politiet til at tro, at nogen måske forsøgte at anskaffe sig bombekomponenter.

Men da efterforskningen af de to mænd tog til, viste det sig, at politiet snarere havde fået fat i nogle, der snød med biler, end nogle der fremstillede bomber. I hvert fald fik politiet en masse data, der viste, at mændene klonede biler.

Mændene blev anholdt og sigtet tilbage i 2020, og det er særligt de mange beviser, der kom frem om kloning af biler, der har betydet, at sagen har taget så lang tid at efterforske, fortæller anklageren.

/ritzau/