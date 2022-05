To mænd på henholdsvis 37 og 38 år havde sig noget af en dag i Allinge på Bornholm.

De endte den med at blive sigtet for både forsøg på brandstiftelse, vold, to tyverier og hele syv hærværksforhold torsdag eftermiddag.

De blev anholdt og sigtet torsdag eftermiddag.

I forbindelse med anholdelsen fandt man fire metadonpiller og ni Quetiapin piller i den 37-årige mands besiddelse. Quetiapin er et antipsykotisk lægemiddel til behandling af psykotiske tilstande.

Manden havde dog ikke recept til pillerne, så det hele blev konfiskeret og indgår i sigtelsen.

Af hensyn til efterforskningen, kan Bornholms Politi ikke oplyse meget mere om sagen på nuværende tidspunkt.

Det eneste, vi kan få ud af presseafdelingen, er, at det er på baggrund af vidner, de to mænd er blevet sigtet for brandstiftelse, vold, tyveri og hærværk.

B.T. følger sagen.