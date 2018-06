Politiet leder efter gerningsmændene bag et knivstikkeri i Slagelse, hvor to mænd kom til skade.

Slagelse. To mænd blev fredag aften stukket ned i Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at der har været et knivstikkeri, og at to mænd er blevet stukket med kniv. Den ene er mere skidt tilredt end den anden. Jeg kan ikke udtale mig om deres tilstand. Det må det sundhedsfaglige personale klare, siger efterforskningsleder Kim Kliver til avisen.

Politiet holder lørdag morgen kortene tæt til kroppen. Derfor kan Kim Kliver heller ikke sige noget om motivet bag overfaldet. Han ønsker heller ikke at oplyse om de forurettedes alder eller relation til hinanden.

- Vi har endnu ingen anholdte, men vi forsøger at klarlægge motivet via vores afhøringer. Jeg vil ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring episoden på nuværende tidspunkt, siger Kim Kliver til Ekstra Bladet.

Overfaldet skete på Byskov Allé i Slagelse, og anmeldelsen tikkede ind fredag omkring klokken 21.30.

