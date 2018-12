Overfald i Brabrand med skyderi giver fængselsstraf og opholdsforbud til to mænd på 26 og 28 år.

I de næste mange år må to mænd fra bandemiljøet ikke vise sig i Aarhus Vest og i Brabrand, når de har afsonet straffen for et voldeligt overfald, hvor der blev affyret skud.

Det er resultatet af en dom, som Retten i Aarhus har afsagt torsdag, oplyser Østjyllands Politi. Den ene mand er idømt et opholdsforbud på ti år, mens den anden har fået et på otte.

Mændene tilhører ifølge politiet den såkaldte Brabrand-gruppe og er blevet dømt for at have deltaget i volden, som skete en nat i januar på Dortesvej.

Den ene, Mohammed El Souki, er blevet idømt fængsel i otte år, og den anden, Abdallah Ali Ismail, er straffet med fængsel i seks år.

Når de sættes på fri fod efter afsoningen, har de fået forbud mod at opholde sig i Brabrand og i det vestlige Aarhus.

- Jeg er tilfreds med, at retten med dommen viste, at det får en meget hård konsekvens, når man på den måde tilsidesætter hensynet til andre mennesker og bruger skydevåben i det offentlige rum til fare for uskyldige borgere, siger anklager Rosa Pape i en pressemeddelelse.

El Souki, som fik den hårdeste straf og det længste opholdsforbud, blev ud over skudepisoden dømt for et banderelateret overfald. Det blev begået i sommeren 2017, hvor et bandemedlem blev gennet ind i en kassevogn.

Her fik han tæv med slagvåben, og overfaldsmændene fik en hund til at bide ham flere gange.

Opholdsforbud er tidligere blevet brugt af byretterne i Esbjerg og Glostrup. Her er forbuddet blevet fastsat til fire år og fire et halvt år. Dommen fra Aarhus er altså på den vis en slags rekord.

