5 kilo heroin, mindst 5,5 kilo kokain og mindst 200 gram MDMA.

Det er, hvad to mænd er blevet anholdt for at være i besiddelse af.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Mændene er henholdsvis 29 og 45 år gamle.

De to mænd blev anholdt onsdag formiddag i Aarhus på baggrund af en intensiv efterforskning imod det kriminelle narkomiljø i Aarhus og omegn. I forbindelse med anholdelserne blev der beslaglagt en større mængde narkotika og et større kontantbeløb.

De er torsdag formiddag kommet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Sigtelsen går på besiddelse af de mange stoffer og med henblik på salg til kunder i Aarhus og andre byer i Midtjylland.

Ifølge dansk misbrugsbehandling koster et gram kokain omkring 600 kroner.

Det vil sige, at mændene har været i besiddelse af kokain for en værdi på omkring 3,3 millioner kroner.

Heroin koster ifølge politiets statistikker cirka 1600 kroner pr. gram. Hvis man udregner efter den pris, har de haft heroin til en værdi af otte millioner kroner.

Alt i alt stoffer til et pænt styk over ti millioner kroner i værdi.