Mandag formiddag anholdte og sigtede Københavns Politi to mænd for en gruppevoldtægt, som skulle have fundet sted på Cabinn-hotel.

De to mænd på 19- og 23 år har ifølge sigtelsen voldtaget kvinden under trusler om vold på hotelværelset tidligt søndag morgen den 20. oktober.

Den ene af de to mænd skulle have holdt offeret bagfra, mens den anden rev hendes BH, bodystocking og nylonstrømper i stykker.

Mens den første voldtog hende, forulempede og forsøgte den anden at gennemføre et oralt og vaginalt samleje.

Det sidste mislykkedes dog delvist, da kvinden prøvede at komme væk og samtidig opdagede, at den yngste af mændene tog billeder af overgrebene mod hende.

Mændene, som begge har indvandrerbaggrund, er også sigtet for blufærdighedskrænkelse, da de samme morgen onanerede foran hende, mens de så porno på deres mobiltelefoner.

Det er politiets opfattelse, at de begge handlede i forening og efter fælles forståelse.

Københavns Dommervagt har tirsdag eftermiddag endnu ikke besluttet, om mændene skal varetægtsfængsles. De to anholdte mænd nægter sig begge skyldige i sigtelsen.