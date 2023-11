Et 38-årigt ledende bandemedlem blev fredag sigtet for drab og to tilfælde af medvirken til drabsforsøg.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

Manden er ifølge politiet medlem af en af de to grupperinger, der i øjeblikket bekriger hinanden, og han sidder allerede varetægtsfængslet for drabsforsøg.

Nu har politiet sigtet han i tre yderligere sager.

Det drejer sig om et drab begået i 2020 på Åføljen i københanverbydelen Husum, hvor en 22-årig mand blev skudt ned en maskinpistol på åben gade.

Derudover er han sigtet for to tilfælde af drabsforsøg, som fandt sted få dage før i Gadelandet også i Husum.