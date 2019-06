I to forskellige sager blev to ældre mænd fundet dræbt, efter at der var sat ild til deres respektive hjem. Fredag er to mænd blevet anholdt for drabene begået i Ruds Vedby og Vemmelev.

Det oplyser Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Det sker efter en intensiv efterforskning med baggrund i de drab, der blev begået i Ruds Vedby d. 21. april og for drabet i Vemmelev den 16. juni.

En 80-årig mand blev fundet død i Vemmelev, efter der var brudt brand i hans hus. Først troede man, at dødsårsagen skyldtes branden, men efterforskningen viste, at han var blevet dræbt inden branden.

Efterfølgende oplyste Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, at man har nedsat en særlig efterforskningsgruppe, der skal se på sagen fra Vemmelev og drabet på en 68-årig mand i Ruds Vedby.

Samtidig er gruppen i tæt dialog med Midt- og Vestsjællands Politi om et drab i den lille landsby Gundestrup i Odsherred i februar.

Alle tre sager fra Vestsjælland med flere ting til fælles. Nedbrændte huse og ældre, enlige mænd som ofre. Alle boede de ved trafikårer. Motiv eller drabsmetode har politiet ikke villet afsløre.

