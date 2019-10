Skinker er formentlig ikke førsteprioriteten, hvis man er igang med at overtræde loven.

Men alligevel er to mænd på henholdsvis 25 og 31 år blevet varetægtsfængslet onsdag for tyveri af netop de to ting.

Det var Udlændingekontrolafdeling Vest, som natten mellem tirsdag og onsdag anholdt de to personer nær grænsen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

I køretøjet fandt betjentene 73 skinker på et kilo hver til en samlet værdi af cirka 25.000 kroner.

Derudover fandt man også et såkaldt juletræ, der er en skinkeholder.

De to personer er blevet sigtet for tyveri af skinkerne samt hæleri af kødet, men de nægter sig skyldige.

De to mænd er rumænske statsborgere.