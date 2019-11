Politiet har sigtet to i en opsigtsvækkende sag om hærværk mod en fredet klit i Skagen.

Nordjyllands Politi anholdt tirsdag to mænd i sagen om hærværk mod en fredet klit i Skagen.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Begge mænd er sigtet for groft hærværk og for at overtræde naturbeskyttelsesloven.

Begge de anholdte er efterfølgende blevet løsladt.

- Vi har lige siden, at vi modtog anmeldelsen, efterforsket intenst i sagen, så jeg er tilfreds med, at efterforskningen i går (tirsdag, red.) gav det fornødne grundlag til at skride til handling og anholde to mistænkte, siger vicepolitiinspektør John Henriksen i pressemeddelelsen.

- Når vi har afsluttet vores efterforskning, så klargør vi sagen til juridisk vurdering ved anklagemyndigheden, tilføjer han.

Motivet bag hærværket kendes ikke.

/ritzau/