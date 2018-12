Københavns Politi har torsdag anholdt to mænd i forbindelse med drabet på den tidligere bandeleder, radiovært og forfatter Nedim Yasar.

Mændene, der er 24 og 25 år gamle, sigtes for drab og medvirken til drabet, der fandt sted 19. november 2018.

Her blev Nedim Yasar skudt med hvad politiet formoder er en revolver af mindre kaliber, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Gerningsmanden blev efter drabet beskrevet som mørkklædt, ligesom det kom frem, at der blev affyret to skud.

To mænd anholdt i forbindelse med drabet på Nedim Yasar #politidk https://t.co/IIbbmZOeUH — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 6, 2018

Skudepisoden skete på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter efter en bogreception for hans biografi, 'Rødder', der er skrevet sammen med Marie Louise Toksvig, som han var vært på Radio24syv-programmet 'Politiradio' sammen med.

Fredag bliver de to mænd fremstillet i grundlovsforhør. Her vil Anklagemyndigheden kræve dørene lukket.

Politiet har i forbindelse med anholdelserne ransaget flere adresser i Storkøbenhavn og et bandetilholdssted i Nordsjællands Politikreds. Et af stederne er ifølge vicepolitipolitinspektør ved Københavns Politi, Riad Tolba, Satudarahs klubhus i Ganløse.

Han ønsker imidlertid ikke at kommentere, hvorvidt de to anholdte har relation til netop Satudatah, ligesom det heller ikke kan oplyses, om de anholdte kendte offeret.

Foto: Byrd / Steven Knap Vis mere Foto: Byrd / Steven Knap

Ved ransagningen af huset i Ganløse var der ifølge B.T.'s mand minimum 40 betjente til stede, ligesom man også havde adskillige af politiets hunde i brug. Politiet var desuden ude i en nærliggende skov, hvor de søgte med metaldetektorer og gravede med spader.

Mulige motiver for drabet efterforskes fortsat, ligesom politiet også gerne hører fra vidner, der har set noget, herunder den VW Passat, som gerningsmændene flygtede i.

Nedim Yasar havde i de senere år markeret sig som en stærk stemme i den offentlige debat.

Via sin fortid i bandemiljøet har han talt varmt for en styrket socialpædagogisk indsats for at få unge væk fra banderne.

Nedim Yasar * Født i 1987 af kurdiske forældre i Tyrkiet, men kom til Danmark som fireårig. * Er vokset op i det almennyttige boligområde Grantoften i Ballerup på den københavnske vestegn. * Blev kriminel, pusher og har blandt andet siddet i fængsel for vold, frihedsberøvelse og røveri. * Stiftede banden "Los Guerreros", som var en støtteklub for en højtstående bandidosrocker. * Har været prøvemedlem i Bandidos. * I 2013 indgik han i et af Kriminalforsorgens exitforløb for bandemedlemmer. * Var ved sin død pædagogstuderende og medvært på radioprogrammet "Politiradio" på Radio24Syv. Kilder: Bogen "Rødder", TV 2.

Nedim Yasar forlod for fem år siden bandemiljøet i et såkaldt exitprogram, hvor myndighederne tilbyder kriminelle en vej ud og hjælp til en ny tilværelse.

Drabet førte til, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) bad politiet om at se på, om beskyttelsen af personer som Nedim Yasar er tilstrækkelig. Han var tiligere udsat for et overfald i sit hjem, hvor en mand forsøgte at stikke ham ned. Derefter blev han udstyret med en vagttelefon, som han dog ikke havde med til bogreceptionen.