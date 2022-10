Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To mænd er sigtet for groft hæleri og tyveri af cykler for omkring en halv million kroner.

Københavns Politi kom på sporet af de to cykeltyve, da en borger meldte sin cykel stjålet.

En ikke helt unormal anmeldelse til politiet, da der i 2021 blev stjålet 27.312 cykler i Danmark. Et tal, der er faldet drastisk de seneste år, da det lå på 53.000 cykeltyverier i 2010.

En heller ikke helt så unormal oplevelse for mange af dem, der får stjålet deres jernhest, er, at de efter få dage kan finde den igen i en salgsannoncerne på for eksempel Den Blå Avis.

To mænd har ifølge politiet stjålet cykler for op i mod en halv million kroner. Foto: Lars E Andreasen Vis mere To mænd har ifølge politiet stjålet cykler for op i mod en halv million kroner. Foto: Lars E Andreasen

Men denne gang slog politiet til mod cykeltyvene efter anmeldelsen.

»Vi fik i går en anmeldelse fra en borger, der havde fået stjålet sin cykel. Han konstaterede nu, at den var sat til salg på nettet.«

»Derfor rettede vi i går eftermiddags henvendelse til en 20-årig mand på Nørrebro. Der blev omkring adressen fundet flere stjålne cykler,« skriver Københavns Politi på Twitter.

I alt blev der fundet stjålne cykler for omkring 500.000 kroner ved mandens bopæl.

Under anholdelsen og ransagningen fandt politiet frem til en anden mand, der også blev anholdt og sigtet i sagen.

De to mænd bliver fremstillet i et grundlovsforhør søndag middag.