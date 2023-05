To mænd kidnappede torsdag morgen en 10-årig pige på gaden.

Fredag er de blevet anholdt i Danmark. En international menneskejagt er dermed afsluttet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter på Twitter, at man i dag kl 14.30 har pågrebet to mænd i forbindelse med en sag om bortførelse af et barn fra Frankrig.

»En 10-årig pige er i god behold hos de danske myndigheder. Der forventes fremstilling i morgen, og vi har derfor ikke yderligere kommentarer,« oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi således.

10-årige Eya blev ifølge franske medier, heriblandt RTL, torsdag morgen kl. 8.15 kidnappet i Isère i det sydlige Frankrig, da hun gik med sin mor på gaden.

Ifølge den franske anklagemyndighed havde Eyas far og en anden mand brugt tåregas mod moderen, inden de bortførte pigen.

Ifølge de franske medier fokuserede man på, at den mulige destination for de to mænd og barnet var enten Sverige eller Tunesien, begge lande, hvor faderen har statsborgerskab.

Derfor blev der udstedt en international arrestordre på hver af de to mænd.

»Politiet ringede til mig, og nu skal jeg hente hende. Jeg tager bare mine dokumenter, og så vil jeg hente hende. Tak til jer alle sammen,« siger pigens mor Amira ifølge franske RTL.

Anholdelsen af de to mænd fandt sted i Rødbyhavn.