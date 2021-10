En tur i byen i Svendborg endte noget anderledes for to mænd i 20'erne, end de muligvis havde forventet.

Et optøj mellem flere personer førte nemlig til, at de to mænd blev anholdt af politiet og fragtet ind i detentionen, hvor de har opholdt sig natten over.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

»Vi modtog en anmeldelse om vold ved Bowlingcenteret i Svendborg klokken 23:10, hvor en mand var blevet slået i hovedet med en flaske,« siger Steen Nyland.

Fordi der er blevet brugt et slagvåben, har Fyns Politi valgt at sigte de to unge mænd for kvalificeret vold, som altså er vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

»Vi ved endnu ikke, hvad der er sket i forbindelse med optøjet. Derfor er vi ved at indhente overvågningsmateriale, og så skal de to anholdte afhøres i løbet af formiddagen,« siger vagtchefen.

Optøjet fandt sted ved Bowl'n'Fun i Svendborg. Foto: Google Streetview. Vis mere Optøjet fandt sted ved Bowl'n'Fun i Svendborg. Foto: Google Streetview.

En ting vagtchefen imidlertid kan oplyse om er, at manden, som blev slået i hovedet med en flaske, ikke kom noget til.

»Der var som følge af optøjet ingen voldsomme personskader, så det er trods alt positivt,« afslutter vagtchefen.