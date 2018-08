Lørdag eftermiddag måtte Syd- og Sønderjyllands Politi rykke ud til Sønderborg, hvor to mænd var gået amok.

Borgere i Sønderborg By fik sig lørdag eftermiddag lidt af en overraskelse, da to mænd 'med alt for brede skuldre' gik rundt og slog ud efter helt tilfældige mennesker.

Det fortæller vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»De opførte sig meget underligt, og de havde muligvis taget nogle stoffer af en art,« fortæller den vagthavende og tilføjer:

»Vi sendte en patrulje derned, og da det så ud til, at der var ro på, så gik de amok igen, og vi måtte have endnu en patrulje afsted og bruge lidt peberspray.«

De to mænd er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.