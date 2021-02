Politiet ser racistisk motiv for overfald mod to mænd af tamilsk og somalisk oprindelse. Men tiltalte nægter.

To mænd afviser til det sidste alle anklager om et racistisk motiveret overfald på to mænd af tamilsk og somalisk oprindelse i landsbyen Mørke på Djursland.

Sagen behandles ved Retten i Randers, hvor de to mænd er tiltalt for at have slået de to mænd i hovedet og på kroppen, dels med knyttede hænder og dels med knojern.

Episoden fandt sted 21. juli sidste år. Det var en genbo, der hørte tumult og kaldte politiet ud til nogle ungdomsboliger.

En dør var slået ind, og der var blodstænk på gulvet.

Den ene af de forurettede havde pådraget sig et brud ved næsen og fået et epileptisk anfald. Den anden havde nogle skrammer i ansigtet.

Efterforskningen førte politiet på sporet af de to tiltalte i sagen på 27 og 35 år.

Men de to tiltalte nægter at have krummet så meget som et hår på de to forurettede og kan slet ikke genkende politiets fremstilling af sagen.

De har forklaret, at de traf den ene af de forurettede foran den lokale købmand.

Manden af tamilsk oprindelse trak ifølge de to tiltaltes forklaring en foldekniv og opførte sig truende.

Efterfølgende tog de ud til den forurettedes adresse for med den ene tiltaltes ord at fortælle ham, at han skulle dæmpe sin attitude.

Her blev de tiltalte ifølge deres forklaring i retten mødt af den forurettede, der igen truede dem med en køkkenkniv.

Men manden af tamilsk oprindelse har en helt anden udlægning.

Han siger, at han ganske rigtigt mødte de to tiltalte, som han ikke kender, foran købmandsbutikken.

Her spurgte de ham blandt andet: "Hvorfor er du her?" og "Er du muslim?".

Den forurettede siger, at de to mænd herefter fulgte efter ham hjem, sparkede døren ind og overfaldt ham og en kammerat.

De to tiltalte har forsikret retten om, at de ikke har noget imod personer med en anden tro eller hudfarve.

- Jeg har ikke noget problem med sorte, brune, gule mennesker, eller hvad de nu er, har den 27-årige mand sagt i retten.

Og den medtiltalte har ligeledes afvist anklagen.

- Jeg har ikke noget imod muslimer. Jeg har masser af kammerater, der er udlændinge. Jeg kan ikke sætte mig ind i det der. Der er ikke noget racistisk i det her overhovedet, har han sagt i retten.

Sagens anklager, Christiane Mygind, kræver den 35-årige mand idømt fængsel i mindst et år og fire måneder.

Den 27-årige står til fængsel i mindst ti måneder, mener anklageren.

Retten ventes at afgøre sagen senere tirsdag.

