En 25-årig kvinde og en 21-årig mand er fundet døde på en færge under mystiske omstændigheder.

Ligene blev fundet, da færgen, Silja Europe, som sejler mellem Helsinki og Tallinn, lå i havn i Tallinn i Estland.

Det estiske politi bekræfter dødsfaldene, samt at begge personer er finske statsborgere. Det skriver det finske medie Iltalehti.

Men ifølge det estiske politis talskvinde, Barbara Lichtfeld, er der ingen forbindelse mellem de to dødsfald, og de to afdøde skal ifølge hende ikke have kendt hinanden.

Talskvinden forklarer ifølge svenske YLE, at ligene blev fundet i to forskellige hytter, og at hytterne ikke lå i nærheden af hinanden.

Liget af kvinden blev fundet kl. 3 natten til søndag, mens liget af manden blev fundet kl. 5 - også natten til søndag.

Der var ingen tegn på, at de afdøde havde været udsat for vold.

Silja Europes kommunikationsdirektør, Marika Nöjd, udtaler, at politiet i første omgang blev tilkaldt, da en anden færgepassager fandt liget af den 25-årige kvinde.

Herefter blev liget af den 21-årige mand fundet, men det er helt tilfældigt, siger kommunikationsdirektøren:

»Det ser ud til at være et tilfælde. De rejste ikke med det samme selskab,« siger Marika Nöjd.

Det estiske politis talskvinde har udtalt, at ligene nu skal obduceres for at finde dødsårsagen.

Der kan dog gå flere uger, før man har resultaterne af obduktionerne klar, og dermed går der længe, før man har en forklaring på de mystiske dødsfald.