To kvinder anmeldte onsdag eftermiddag, at de var blevet blufærdighedskrænket af en mand, der havde blottet sig for dem i en bus, hvor han havde vist sin penis frem.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Klokken 17.08 stod en 48-årig kvinde i en bybus i Risskov i Aarhus, og da bussen var ved Ravnsøvej bemærkede hun en mandlig passager, som stod meget tæt på hende med sit lem fremme. Da kvinden råbte efter ham, blev han forskrækket og skyndte sig ud af bussen.



Få minutter senere klokken 17.15 sad en 19-årig kvinde i en anden bybus i Risskov, og da den holdt på Kantorvænget, bemærkede hun en mand, der sad på et sæde ved siden af med sit lem synligt fremme, mens han onanerede.



Da kvinden gik op til buschaufføren for at fortælle om episoden, skyndte manden sig ud af bussen ved næste stop.



Østjyllands Politi efterforsker nu sagerne nærmere.