To kvinder blev sent fredag eftermiddag overfaldet inden for kort tid i Aalborg.

Den ene blev voldtaget, mens den anden blev forsøgt voldtaget. En 29-årig mand er anholdt i sagen.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to hændelser, der blev meldt til politiet kort efter hinanden fredag eftermiddag, førte til en stor efterforskning i naturområdet Østerådalen i Aalborg.

Det betød, at politiet klokken 04.02 natten til lørdag kunne anholde en 29-årig mand, der formodes at være gerningsmanden.

»En 32-årig kvinde blev under en gåtur kort efter klokken 16.00 fredag eftermiddag udsat for fuldbyrdet voldtægt, da hun blev overfaldet af en mand på stisystemet i Østerådalen,« fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen.

»Cirka en halv time senere blev en 46-årig kvinde overfaldet i samme område. Hun blev under en løbetur antastet og forsøgt voldtaget af formentlig samme mand,« lyder det videre.

Det beskrives videre, at den 46-årige kvinde formåede at råbe efter hjælp. Det betød, at gerningsmanden stak af i sydlig retning. Her er han formentlig krydset Ådalsmotorvejen i retning af Gugvej, oplyser politiet.

Efterfølgende blev der indledt en massiv efterforskning i sagen.

Og det førte til anholdelsen af den 29-årige.

»Klokken 04.02 lørdag morgen anholdt vi en 29-årig mand, som opholdt sig på en adresse i Gug.«

»Vi har sigtet ham for de to forhold, og han fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg lørdag eftermiddag. Vores efterforskning er dog langt fra slut endnu, så jeg kan af hensyn til vores videre arbejde ikke komme ind på, hvad der har ført til anholdelsen af den 29-årige,« siger Peter Skovbak videre.

Selvom de to overfald og overgreb er yderst voldsomme, så slår politikommissæren fast, at netop den type voldtægter er meget sjældne.

»Det er meget, meget grimt for ofrene at være udsat for sådan et overfald. Det er særdeles alvorlig kriminalitet, og det taler forståeligt til en frygt i mange mennesker,« siger Peter Skovbak og uddyber:

»Gerningsstederne er samtidig i et rekreativt område, som rigtig mange benytter. Men det er vigtigt at vide, at overfald som dem, der er begået her – hvor gerningsperson og offer ingen relation har – er sjældne.«

Politiet beder nu samtidig offentligheden om hjælp i sagen.

Man vil gerne have vidner, der kan have befundet sig i området mellem klokken 16.00-17.00 fredag. Det skal blandt andet hjælpe med at give et indblik i gerningsmandens færden, lyder det.

Derfor vil politiet gerne høre nærmere fra folk, der i det nævnte tidsrum har befundet sig i områderne omkring

Østerådalen

Lergraven

Ådalsmotorvejen

Gugvej

Egnsplanvej

For at gøre det nemmere for eventuelle vidner, så har politiet samtidig offentliggjort et signalement af den formodede gerningsmand.

Mand

25-35 år

175 cm høj

Almindelig af bygning

Mørk i huden og med sort hår og sort skæg

Beskrives som mellemøstlig af udseende

Formentlig iført hvid kasket, mørkt tøj og bar mørke sandaler eller var barfodet

»Det er vigtigt, at vi får belyst disse to sager fra start til slut og får klarlagt den formodede gerningsmands færden. Har man set eller hørt noget, skal man ringe til os på tlf. 114 – også hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er relevant. Vi skal nok sortere,« siger politikommissæren.

B.T. følger sagen.

