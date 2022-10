Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To kvinder og to mænd er blevet anholdt og sigtet for drabet på en 53-årig mand i Vordingborg.

Anholdelserne finder sted, tre dage efter politiet indledte en efterforskning af et mistænkeligt dødsfald på Chr. Winthersvej i den sydsjællandske by.

Den 53-årige mand var ikke blevet set i live siden klokken 22.30 lørdag, og mandag formiddag blev han fundet livløs i sit hjem, hvorfor politiet rykkede ind.

Straks efter blev det konstateret, at manden var blevet dræbt.

De nærmere omstændigheder for drabet er stadig ukendte, men sikkert er det, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag drog ud til flere adresser i byen og anholdt fire mistænkte.

Det drejer sig om to mænd på 18 og 22 år samt to kvinder på 20 og 50.

Tre af de sigtede vil torsdag formiddag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor anklagemyndigheden vil argumentere for, at de skal varetægtsfængsles.

»Jeg er meget tilfreds med, at vores efterforskningsarbejde – med god hjælp fra borgerne i området – har ført til anholdelser og sigtelser i denne alvorlige sag,« siger vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet ønsker fortsat at holde sagens detaljer tæt til kroppen, og anklagemyndigheden vil derfor også anmode om, at retsmødet klokken 11 skal foregå bag lukkede døre.