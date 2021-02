Flere gange har politiet advaret mod at bevæge sig ud på isen, hvor den ikke er tyk nok – alligevel har flere gjort netop det.

Natten til tirsdag gik det så galt, da to unge kvinder gik gennem isen ved Admiral Kaj i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter:

'Heldigvis blev begge reddet op i god behold, men de blev også sigtet for ulovlig færden på isen,' lyder det.

Politiet advarer derfor igen om, at det kan være farligt at gå ud på isen – særligt i havnen og ved kysterne, hvor isen ikke er sikker.

'Vi siger det lige igen: Begiv dig kun ud på isen de steder, hvor Københavns Kommune har opsat det blå skilt, som angiver, at færdsel på isen er tilladt,' lyder rådet fra politiet, som fortsætter:

'Isen i havnen og ved kysterne vil aldrig blive sikker is.'

Man må kun gå ud på isen, hvis der opsat skilte, som angiver, at den er sikker. Det vurderes af den enkelte kommune. Hvor tyk isen skal være, før den anses som sikker, varierer.

De fleste steder skal den være minimum 13 centimeter tyk. Men i Aarhus skal der eksempelvis være et 16 centimeter tykt lag is på søerne, før man må færdes på dem.