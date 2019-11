To kvinder er fredag morgen fundet dræbt på to forskellige adresser på Sjælland.

Politiet mener, der kan være en sammenhæng mellem de to sager.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

En 39-årig mand, som er mistænkt i sagen, er anholdt.

Politiet er i gang i Ruds-Vedby. Foto: René Lind / Byrd

»Det er min opfattelse, at der er tale om to ulykkelige sager, der er foregået i et meget snævert miljø,« siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi.

Fredag morgen rykkede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Midt- og Vestsjællands Politi ud til to adresser: Én i Ruds-Vedby og én i Kundby, der ligger knap 30 kilometer derfra.

På hver adresse blev der fundet en kvinde dræbt.

'Politiet har ikke yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt,' lyder det i pressemeddelelsen.

Det var tidligere fredag morgen, det kom frem, at der var en politiaktion i gang i den sydvestsjællandske by Ruds-Vedby.

Politiet ville i den forbindelse ikke oplyse, hvad aktionen handlede om:

»Jeg kan bekræfte, at vi er til stede i området, men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige mere,« lød det tidligere fredag fra pressemedarbejder Palle Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

