Tidligt fredag morgen fandt politiet to kvinder ligge dræbt på to forskellige adresser på Sjælland.

Den mistænkte - en mand på 39 år - kontaktede selv politiet i sagen.

Det fortalte politiinspektør Brian Bang-Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi fredag middag på et pressemøde.

Den mistænkte rettede henvendelse til politiet første gang tidligt fredag morgen.

»Vi har en telefonisk samtale med ham, hvor han oplyser om, hvad han har foretaget på adressen i Ruds-Vedby. Vi forsøger at fastholde den her samtale og få ham talt væk fra adressen, så vi kan foretage anholdelse, men vi mister forbindelsen med den pågældende,« fortæller Brian-Bang Rasmussen og fortsætter:



»Den næste gang, vi hører fra den mistænkte, bekræfter han over for os, at der er begået noget nyt.«

Derefter lykkes det politiet at få 'talt ham ind' på Holbæk politistation, hvor manden bliver anholdt.

På pressemødet kom det også frem, at den mistænkte har en familiemæssig relation til de to dræbte kvinder. Hvad den relation helt præcist er, vil man dog ikke kommentere.

De to kvinder blev fundet dræbt på to forskellige adresser på Sjælland. En 31-årig kvinde blev fundet dræbt i Ruds-Vedby, mens en 35-årige kvinde blev fundet dræbt i Kundby.

Politiet er nu i gang med at kortlægge hele forløbet, men man arbejder ud fra en teori om, at drabet i Ruds-Vedby var det første.

»Det er desværre en hændelse, somer usædvanlig. Det, at man slår en person ihjel, er én ting. Men at man gør det med to mennesker inden for et relativt lille tidsrum, det er usædvanligt. Det kalder også på, at vi gør et godt og stort arbejde,« fortalte politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på pressemødet.

Den mistænkte vil blive fremstillet i grundlovsforhør klokken 18 i Retten i Næstved.

B.T. følger sagen.