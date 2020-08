Havarikommission undersøger søndagens dødsulykke på Fur. To kvæstede behandles på Rigshospitalet.

Det var to kvinder på henholdsvis 33 og 43 år, der mistede livet, da et mindre fly søndag forulykkede på Fur.

Det oplyser politiet ifølge TV 2 Østjylland. Kvinderne var sammen med to mænd om bord i propelflyet, da det ramte et træ.

Mændene blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. De er svært kvæstede og er ifølge TV 2 Østjylland i koma.

Havarikommissionen skal nærmere udrede, hvad der gik galt. Det står dog klart, at ulykken skete i forbindelse med, at flyet var ved at lette fra flyvepladsen fra øen i Limfjorden.

De to dræbte kom begge fra Horsens-området.

Tilsyneladende var de fire tidligere på dagen fløjet fra Billund til Fur, hvorfra de ville returnere ud på eftermiddagen. Ulykken skete omkring klokken 16.

Da redningsfolk og politibetjente nåede frem, befandt kvinderne sig inde i flyet, mens de to mænd var blevet slynget ud i forbindelse med kollisionen med træet.

Den ene af mændene var pilot, har politiet tidligere oplyst til TV Midtvest.

