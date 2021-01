To kvinder på henholdsvis 23 og 26 år overværede tilfældigvis noget, der lignede et indbrud, da de var ude at gå en tur.

De forsøgte at bryde ind og stoppe manden, der efter sigtelsen brød ind hos en kvinde, han kendte, for at stjæle hendes telefon.

Det resulterede dog i, at den 30-årige mand jagtede de to kvinder, hvorefter han tæskede dem.

»Det har været en forfærdelig oplevelse for de to kvinder. De prøvede bare at hjælpe, og så bliver de overfaldet på den måde«, siger Flemming Lau, der er vagtchef for Østjyllands Politi.

Den 30-årige mand slog den ene af kvinderne med et knytnæveslag i hovedet, og bankede derefter hendes hoved ned i en bil, så hun kortvarigt mistede bevidstheden.

Den anden kvinde sparkede han ifølge sigtelsen i hovedet og på kroppen flere gange.

Manden blev mandag sat i grundlovsforhør i Retten i Randers, hvor han blev sigtet for grov vold efter at have overfaldet de to kvinder.

»Vi har fremstillet ham med krav om at blive varetægtsfængslet. Så må vi se, hvad dommeren siger. Hvis han bliver varetægtsfængslet, får vi mere ro til at undersøge sagen,« siger vagtchefen.

Dommeren kom frem til, at manden skulle varetægtsfængsles i 4 uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Manden nægtede sig i øvrigt skyldig.