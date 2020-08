Havarikommission undersøger søndagens dødsulykke på flyveplads. Ofre kom fra Horsens-området.

Det var to kvinder på henholdsvis 33 og 43 år, der mistede livet, da et mindre fly søndag forulykkede på Fur.

Det oplyser politiet ifølge TV 2 Østjylland. Kvinderne var sammen med to mænd om bord i propelflyet, da det ramte et træ.

Mændene blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. De er svært kvæstede og er ifølge TV 2 Østjylland i koma.

Havarikommissionen skal nærmere udrede, hvad der gik galt. Det står dog klart, at ulykken skete i forbindelse med, at flyet var ved at lette fra flyvepladsen fra øen i Limfjorden.

De to dræbte kom fra Horsens-området.

/ritzau/