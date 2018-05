Politi beslaglagde i forbindelse med anholdelse af to personer torsdag 60 kilo hash. Begge kræves fængslet.

Aarhus. En anklager vil i et grundlovsforhør fredag i Retten i Aarhus kræve to personer varetægtsfængslet for at smugle hash fra Holland til Danmark.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet anholdt de to personer torsdag formiddag, efter en aktion i Hedehusene og Rødovre. Her fandt politiet 60 kilo hash.

De to anholdte er henholdsvis en dansk og en hollandsk statsborger, og de vil blive sigtet for at have smuglet hash fra Holland til Danmark.

Det er Særlig Efterforskning Vest (SEV), der har fokus på organiseret kriminalitet, der har efterforsket sagen. Til anholdelsen torsdag fik enheden desuden hjælp fra Københavns Vestegns Politi.

Anklageren vil anmode om lukkede døre ved fredagens retsmøde, og politiet holder kortene tæt på kroppen i sagen. Derfor vil politiet end ikke oplyse alderen på de to, og om der er tale om mænd eller kvinder.

/ritzau/