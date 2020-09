To personer er kørt til hospitalet til observation efter en brand på Mimersgade på Nørrebro i København.

Det skriver Københavns Politi på Twitter. Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 12.20, og den blev betegnet som "kraftig".

Derfor blev folk også evakueret fra stedet, og Mimersgade blev afspærret, mens brandfolk var sat ind for at få branden under kontrol.

En time efter anmeldelsen oplyser politiet, at branden er slukket. Vejen er fortsat spærret, mens brandvæsenet er i gang med efterslukning.

Hovedstadens Beredskab oplyste klokken 13, at ilden havde bredt sig til taget. Efter at den er blevet slukket er det ved at sikre konstruktionen på loftet og ved taget, skriver det på Twitter.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvad årsagen til branden kan være.

/ritzau/