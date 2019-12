To personer er tirsdag aften blevet kørt på skadestuen efter en ulykke i Gladsaxe.

De to indlagte var fører i hver deres bil, da de af for nu uvisse årsager kørte frontalt ind i hinanden på Gladsaxevej.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorf.

Han uddyber, at politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 22.50.

Det er for nuværende ikke muligt for vagtchefen at sige noget om de involveredes tilstand.

Politi og redning arbejder stadig på stedet, hvor man er i færd med at rydde op efter ulykken.

Ifølge Torben Wittendorf har den ikke givet anledning til trafikale problemer.

B.T. følger sagen.