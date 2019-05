I en kortere periode var der lukket for trafik på Vestmotorvejen mellem Slagelse og Sorø på grund af køer.

Det har kostet to køer livet, at de torsdag eftermiddag forvildede sig ud på Vestmotorvejen mellem Sorø og Slagelse.

Dyrene er blevet aflivet for at undgå ulykker. Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt kort før klokken 14.30.

Motorvejen var i en kortere periode spærret for trafik i begge retninger på grund af dyrene.

- Begge køer er blevet aflivet, så de vil hurtigst muligt blive hentet af en lastbil, siger Lars Denholt.

Køerne ligger i nødsporet, og trafikanter på strækningen opfordres til at køre forsigtigt og passere dyrene uden at skabe unødvendige kiggekøer.

Alarmen om køerne kom tidligere på eftermiddagen.

Politiet sendte i den forbindelse både betjente og en skytte til stedet. Skytten nåede dog ikke at affyre skud, da politiet fik besked om, at dyrenes ejer var på vej.

- Det var ejerens eget ønske at aflive køerne. Han var derfor selv på vej til stedet og havde sine egne folk og rifler med. Det var derfor dem, der i samarbejde med politiet fik aflivet de to køer, siger Lars Denholt.

- Ejeren vurderede, at der var for stor risiko for, at køerne ville blive påkørt med fatale skader på både dyr og mennesker til følge. Derfor traf han beslutningen om at skyde dem, siger vagtchefen.

Køerne var sluppet væk fra et sted i nærheden af Sorø.

Da politiet kom frem til dem, brød dyrene igennem et hegn og ud på selve kørebanen på motorvejen. De nåede også ud i nødspor og i begge vejbaner.

Derfor valgte politiet at spærre for trafikken, indtil dyrene var blevet aflivet.

/ritzau/