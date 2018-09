To billeder, der skildrer dommeren Brett Kavanaughs forsvar mod beskyldninger om sexovergreb, går verden rundt.

Den ni timer lange høring i senatet vil formentlig gå over i historien som en af de mest vanvittige seancer i amerikansk retshistorie.

Der blev både råbt, skreget og grædt, da Donald Trumps kandidat til USAs højesteret, Brett Kavanaugh, skulle forsvare sig mod beskyldninger om sexoverfald, som han ifølge anklagerne begik, da han var 17 år gammel.

De mest alvorlige sex-anklager kommer fra den 51-årige californiske psykologiprofessor Christine Basley Ford.

Kavanaugh forsvarer sig i en høring på Capitol Hill i Washington. Foto: JIM BOURG

Derfor var både Dr. Ford og dommer Kavanaugh i går inviteret til af aflægge vidneforklaring og svare på spørgsmål foran senatets retsudvalg. Og så var der ellers lagt i kakkelovnen til et rivegilde.

Et billede taget midt under den dramatiske sceance viser en stærkt ophidset Brett Kavanugh, der taler, mens fire kvinder ser på ham.

Billedet er blevet delt ufatteligt mange gange på sociale medier, og mange tolker billedet sådan, at kvinderne ser på ham med afsky og skepsis, men kvinderne er faktisk mødt op for at støtte dommeren.

Til højre for dommeren sidder hans far Edward Kavanaugh, hans mor Martha Kavanaugh, vennen Laura Cox Kaplan og hans kone Ashley Kavanaugh. Til højre for ham sidder hans ven gennem mange år Suzanne Matan, hans tidligere assistent Zina Bash og Donald McGahn, der er juridisk rådgiver i Det Hvide Hus.

Rachel Mitchell afhører Christine Basley Ford, der beskylder Brett Kavanaugh for sexovergreb. Foto: TOM WILLIAMS / POOL

Et andet ikonisk billede viser anklager Rachel Mitchell i færd med at afhøre Christine Basley Ford.

Hun har stor erfaring med at få voldtægtsforbryddere sat bag tremmer, men var i dagens anledning hyret ind af det republikanske parti til at skyde psykologiprofessorens troværdighed i sænk.

Bag hende sidder de seks mandlige senatorer Mike Crapo, Jeff Flake, Ben Sasse, Ted Cruz, Mike Leeand og John Cornyn. Alle med stenansigter.

Brugere på sociale medier tolker billedet sådan, at der sidder en hel gruppe mænd, der har fået en kvinde til at skyde en anden kvindes voldtægtsforklaring ned.

Republikanernes dagsorden var klar: De ville rense Brett Kavanaugh for enhver mistanke, så han i starten af oktober kan tiltræde sit nye job som højesteretsdommer.