To biler kørte frontalt sammen på hovedvejen Haunstrup Hovedgade vest for Herning.

To personer er kommet kritisk til skade efter et frontalt sammenstød på Haunstrup Hovedgade ved byen Havnstrup vest for Herning.

Midt- og Vestjyllands Politi betegner uheldet som alvorligt.

- Der er tale om et frontalt sammenstød.

- Vidner beskriver, at den ene part langsomt trækker over i modsatte kørebane og rammer frontalt en bil, der kommer i den modsatte vognbane, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis.

I den ene bil var en far med sine to børn. De beskrives som lettere tilskadekomne og chokkerede.

I den anden bil var to passagerer, der begge er kritisk tilskadekomne.

Haunstrup Hovedgade er en del af Hovedvej 15.

/ritzau/