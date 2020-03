En bil er blevet påkørt bagfra i en voldsom ulykke ved Aulum mellem Herning og Holstebro.

To personer betragtes som værende i kritisk tilstand.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen til B.T.

»Der er tale om en bil, der er blevet påkørt bagfra. Og vi har to personer i kritisk tilstand. De skal begge to på hospitalet med deres skader,« siger Anders Olesen.

Politiet kender endnu ikke årsagen til, at ulykken fandt sted.

Men det står klart, at flere personer er blevet kvæstet.

»I alt er seks personer, som er kommet til skade - men kun de to kritisk. Det betyder, at vi nu skal have bilinspektør ud på strækningen, for at finde ud af, hvad der er gået galt,« siger Anders Olesen.

På billeder fra stedet kan man se, at der er flere politibiler, ambulancer og en helikopter.

Men endnu står det ikke klart, om helikopteren kommer i brug, forklarer vagtchefen.

»De to, som vi vurderer, er i kritisk tilstand skyldes også deres alder - så vi siger, de er i kritisk tilstand indtil vi ved mere,« siger vagtchefen.

Hvornår strækningen åbnes op igen, står ikke klart.

B.T. følger sagen.