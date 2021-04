Hele to tilfælde af harmonikasammenstød har mandag morgen skabt kaos på E45-motorvejen syd for Aalborg.

'Uheldene har selvfølgelig medført massiv kø i nordlig retning,' lyder det fra Nordjyllands Politi.

Senest er fire biler stødt sammen lige før kl. 8.30, hvor der desuden i den forbindelse er sket endnu et uheld med yderligere to biler. Det er sket ved Egensevejafkørslen umiddelbart syd for Aalborg.

'Der er sendt to ambulancer til uheldet,' skriver Nordjyllands Politi.

Det lyder videre, at der lidt efter kl. 8.30 er ét spor åbent, men der var allerede i forvejen tæt trafik på strækningen.

Det var opstået på grund af den første harmonikasammenstød, der skete lidt længere mod syd, ved Støvring, hvor tre biler var involveret. Det fandt sted lidt før kl. 8.

Her opstod der ifølge politiet hurtigt en flere kilometer lang kø, fordi E45-motorvejen i en periode var totalt spærret i nordgående retning.

Ved den lejlighed fik to biler store materielle skader, mens ingen personer dog kom alvorligt til skade.

Køen var endnu ikke helt afviklet, da det andet harmonikasammenstød så skete længere mod nord.

'Man mistænker de lave temperaturer og vand på kørebanen som årsag til uheldene, idet man mistænker glat føre som årsag og så selvfølgelig for tæt kørsel,' skriver Nordjyllands Politi på Twitter om årsagen til den uheldige morgen på E45-motorvejen.

Og så har vagtchefen ved Nordjyllands Politi en opfordringen til de nordjyske bilister:

'Kør forsigtigt og vis hensyn på motorvejen, tak,' lyder det på Twitter.

